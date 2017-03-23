Тренер сборной Кот-д'Ивуара объяснил, почему попросил отель убрать алкоголь

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Кот-д'Ивуара Ибраим Камара в преддверии товарищеского матча со сборной России объяснил, почему попросил отель убрать алкоголь и ограничить телефонную связь в номерах игроков, а также поделился мнением о стадионе «Краснодара», на котором пройдёт встреча.
«Почему попросил отель убрать алкогольные напитки и ограничить телефонную связь в номерах футболистов? Это больше связано с финансированием. Игроки являются профессионалами, выступают в больших командах. Знают, как подготовиться к встрече. Это вопрос не дисциплины, а финансов.
Что касается стадиона «Краснодара», то вы и сами знаете, что это красивая арена. Красивая же? Ну вот», — передаёт слова Камара корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Матч Россия — Кот-д'Ивуар состоится 24 марта. Начало встречи – 19:00 мск.