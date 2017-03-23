У самолёта, в котором находились игроки «Расинга», открылась дверь при взлёте

Неприятный инцидент произошёл с самолётом, в котором находилась делегация аргентинского «Расинга», возвращавшаяся домой после матча 19-го тура чемпионата страны с «Бельграно» (0:2).
Как сообщает AS, когда самолёт находился на взлётной полосе, у него вдруг открылась дверь, в связи с чем на борту началась паника.
Пассажиры начали кричать, чтобы пилот остановился. На видео можно услышать крики «Стоп! Стоп!».
К счастью, трагедии удалось избежать. Футболисты и тренерский штаб команды отделались лёгким испугом.
Видео инцидента можно посмотреть на YouTube.