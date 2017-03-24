Карвахаль: была улыбка до ушей, когда узнал, что «Реал» хочет вернуть меня

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль рассказал о своих эмоциях, когда узнал, что «Королевский клуб» в 2013 году хочет вернуть его в свои ряды. Карвахаль в 2012 году пополнил ряды леверкузенского «Байера», подписав с немецким клубом пятилетний контракт. Однако испанский гранд сохранил за собой право выкупа трансферного листа своего воспитанника за € 6,5 млн.
«Реал» продолжал следить за моей игрой, а я проявлял себя достойно. Вспоминаю, как с представителем «Реала» мы пошли поужинать, чтобы осуществить возможность выкупа прав на меня. У меня была улыбка до ушей, когда узнал, что «Реал» хочет вернуть меня», — цитирует Карвахаля Marca.