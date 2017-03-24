Дибала хочет включить в контракт с «Ювентусом» пункт о переходе в «Барселону»

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала продолжает вести переговоры со своим нынешним клубом о продлении контракта. Однако футболист сборной Аргентины выдвигает одно условие «старой синьоре»: в новом контракте должен быть пункт о том, что он имеет право за определённую сумму отступных покинуть итальянский гранд, если его захочет приобрести «Барселона», передаёт Mundo Deportivo.
Ранее испанские СМИ сообщали, что каталонский клуб заинтересован в услугах Дибалы. В испанском гранде считают, что аргентинец существенно усилит атакующий потенциал сине-гранатовых.
Действующее соглашение Дибалы с бьянконери в силе до лета 2020 года.