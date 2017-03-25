Тренер сборной Уэльса: вся команда думает о травме ирландца Коулмана

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулман прокомментировал инцидент с травмой защитника сборной Ирландии Шеймуса Коулмана, который в матче квалификации ЧМ-2018 получил перелом ноги в результате подката валлийского защитника Нила Тейлора. Матч Ирландия — Уэльс завершился со счётом 0:0.
«В первую очередь мы приносим свои извинения перед Шеймусом Коулманом. Нил Тэйлор не относится к разряду грубых игроков, но Шеймусу от этого не легче. Мы все сейчас думаем о нём. Не хотелось бы видеть подобного снова.
Нил подавлен, он и сам мог получить травму в этом эпизоде. Я скрестил пальцы за Коулмана, его здоровье — это главное на сегодняшний день», — цитирует Криса Коулмана Goal.