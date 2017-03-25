Хаби Алонсо: я играл в лучших командах Англии, Испании и Германии

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и мадридского «Реала» Хаби Алонсо, защищающий ныне цвета мюнхенской «Баварии», считает, что его карьера сложилась очень удачно. Экс-футболист сборной Испании уже объявил, что по окончании текущего сезона повесит бутсы на гвоздь.
«Считаю, что я играл в лучших командах Англии, Испании и Германии. Я стремился именно к достойной карьере, Играл вместе с великими футболистами и работал под руководством замечательных специалистов. У них я многому научился. «Ливерпуль» продолжает занимать важное место в моём сердце, несмотря на то что я уже не играю за этот клуб», — цитирует Алонсо Liverpool Echo.