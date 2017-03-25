Майкл Кин: похоже, я доказал, что в «МЮ» ошибались на мой счёт

Защитник «Бёрнли» и сборной Англии Майкл Кин выразил мнение, что сумел проявить себя после ухода из «Манчестер Юнайтед». 24-летний Кин покинул «Олд Траффорд» в 2015 году и с тех пор превратился в одного из лучших центральных защитников Англии, дебютировав в национальной команде.
«Я всегда думал, что получу шанс в сборной Англии, если буду хорошо играть в АПЛ. Я всегда был уверен в своих способностях и думал, что смогу пробиться в состав „МЮ“. Но в клубе менялись тренеры, а мое положение оставалось прежним. Тогда я решил уйти. Желание доказать, что в „МЮ“ ошибались на мой счет, только добавляло мотивации. Похоже, сейчас мне удалось доказать это», — цитирует Кина Sportsmole.