«Локомотив»: Тарасов не давал интервью «РЕН ТВ», надеемся на опровержение

Руководитель пресс-службы московского «Локомотив» Андрей Бодров заявил, что клуб надеется на скорейшее опровержение со стороны «РЕН ТВ» относительно комментария, который якобы дал телеканалу полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Тарасов. Ранее «РЕН ТВ» опубликовал телефонную запись, на которой, как утверждается, Тарасов критикует игру сборной России в матче с командой Кот-д’Ивуара (0:2) и называет футболистов «лузерами» и «лохами», а также говорит: «Россия вообще играть не умеет. Фанаты должны на команду наезжать, чтобы они играли лучше». Сам Тарасов заявил, что на телефонной записи, которую опубликовал телеканал, футболистов национальной команды оскорбил «Лжедмитрий».
«Мы обсудили ситуацию с представителями телеканала. И надеемся на скорейшее опровержение со стороны телеканала. Тарасов не давал интервью. Произошёл, вероятно, сбой в телефонной базе данных или ещё какая-то ошибка. В итоге журналисты связались с абонентом по имени Дмитрий, номер которого заканчивается на четыре восьмёрки, и тот, не смутившись интересом к своей персоне, дал эмоциональный комментарий. С Дмитрием Тарасовым этот человек никак не связан. Дмитрий Тарасов в сентябре прошлого года получил серьёзную травму именно в расположении сборной России, продолжительное время восстанавливался, вернулся на поле, но сейчас не получил вызова. Он не разделяет себя с командой и всячески поддерживает ребят», — заявил Бодров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Галиной Козловой.