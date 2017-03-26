Мутко: Фернандес не сыграет за сборную России против команды Бельгии

Защитник ЦСКА Марио Фернандес не примет участия в товарищеском матче сборной России с командой Бельгии, который состоится в Сочи на стадионе «Фишт» 28 марта. Об этом сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.
В пятницу сборная России в Краснодаре проиграла команде Кот-д'Ивуара (0:2) в товарищеском матче. Фернандес попал в заявку национальной команды, но не появился на поле. Главный тренер россиян Станислав Черчесов после матча сказал, что защитник не смог принять участие в игре из-за формальностей.
«Наверное, не сыграет. Скорее всего, будет уже в июне окончательно, а сейчас должен почувствовать команду», — приводит слова Мутко ТАСС.