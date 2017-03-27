Алдервейрелд: сборная России изменилась после ЧМ-2014, но осталась сильной

Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд поделился ожиданиями от контрольного матча с командой России, который состоится 28 марта в Сочи.
«Нам известно, что сборная России изменилась по сравнению с тем, что было несколько лет назад на ЧМ-2014 (1:0). Тем не менее команда осталась сильной и матч на стадионе «Фишт» будет тяжёлым. Нас ждёт отличная встреча.
Возможно, мы встретимся ещё и в следующем году на чемпионате мира. Так что ждём возможности попробовать свои силы против сборной России. Хотя в данный момент я не так много знаю о российской команде. Посмотрим, что будет на поле», — передаёт слова Алдервейрелда корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.