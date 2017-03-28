Верратти принял извинения от издания L’Equipe

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти принял официальные извинения от французского издания L’Equipe, распространившего информацию о походе Верратти и его одноклубника Блеза Матюиди в ночной клуб накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:6).
«Извинения приняты, без обид», — написал Верратти в «Инстаграме».
L’Equipe со ссылкой на нескольких свидетелей сообщило, что Верратти и Матюиди покинули клуб после полуночи и утром отправились с командой в Барселону. После этого Верратти подал на издание в суд.