Гамейро: вызывать ли Бензема в сборную Франции? Я концентрируюсь на себе

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Кевин Гамейро поделился мнением о том, должен ли главный тренер «трёхцветных» Дидье Дешам приглашать форварда «Реала» Карима Бензема в национальную команду.
«Вызывать ли Бензема в сборную Франции? Я концентрируюсь на себе. Мы все знаем, что Карим – очень сильный футболист, однако решения принимает тренер», — приводит слова Гамейро AS.
Последний раз Бензема вызывался в сборную Франции в октябре 2015 года. Футболист был отстранён от выступления за французскую команду после скандала с шантажом Матьё Вальбуэна. Глава федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ сказал, что Бензема доступен для вызова в сборную страны, решение на этот счёт принимает Дешам. Игрок на днях потребовал объяснений по поводу своего непопадания в состав сборной.