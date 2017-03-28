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Миньоле: горжусь, что сыграю за сборную Бельгии против России
28 марта 2017, вторник. 12:20.
Футбол
Голкипер сборной Бельгии
Симон Миньоле
примет участие в товарищеском матче против России, который состоится 28 марта. Об этом футболист написал на своей официальной странице в «Твиттере».
«Горжусь, что сыграю в составе сборной своей страны против России», — написал Миньоле.
Матч Россия – Бельгия начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую
онлайн-трансляцию
встречи.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Сборная Бельгии — Футбол
Сборная России — Футбол
Симон Миньоле
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