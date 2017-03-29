Алексис рассказал, что в детстве он играл в тюрьме на позиции голкипера

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес признался, что в детстве он играл в одной из местных тюрьм, причём выступая на позиции голкипера.
«С ранних лет я мечтал стать футболистом. Я любил побеждать и добиваться максимальных результатов в футболе. Я старался не пропускать ни одного соревнования. Сначала я был вратарём, но потом тренер переместил меня в атаку.
Мне приходилось играть на улице, а также мы ходили в местную тюрьму, чтобы играть в футбол. Мы играли там с людьми на грязном поле, а я играл в воротах», — приводит слова Санчеса официальный сайт «Арсенала».