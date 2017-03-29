«Реал» не будет подавать в суд на Пике

Руководство «Реала» решило не подавать в суд на защитника «Барселоны» Херарда Пике, который ранее раскритиковал мадридцев в нечестных методах ведения борьбы. Также футболист сказал, что никогда не стал бы работать в «Реале», поскольку ему не нравятся ценности этого клуба.
После того как юридический отдел «Королевского клуба» изучил слова Пике, было принято решение не делать публичных заявлений и не обращаться в суд.
«Лучшим ответом будет «класико» 23 апреля, потому что «Реал» всегда доказывает правоту на поле», — передаёт слова представителей «Реала» Marca.