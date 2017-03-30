Основатель DIS: носить футболку Неймара — значит поддерживать коррупцию

Основатель крупной бразильской компании DIS Дельсир Сонда публично назвал нападающего «Барселоны» Неймара лжецом и призвал не носить футболки с его именем.
«Носить футболку Неймара — это значит поддерживать коррупцию. Этот футболист не может служить примером для наших детей. Он замешан в махинациях, и мы не можем мириться с коррупцией. Меня предали Неймар, его отец и его мать. Мошенничество было организовано самим Неймаром, его родителями и «Барселоной», которые придумали несуществующие контракты. Неймар — лжец, он и сейчас лжёт», — приводит слова Сонды Marca.
Компания DIS приобрела 40% прав на Неймара в 2009 году. Сейчас она обвиняет игрока, его отца и «Барселону» в том, что официально объявленная сумма трансфера бразильца из «Сантоса» в каталонский клуб была сильно занижена.