Панченко будет зарабатывать в московском «Динамо» в два раза больше, чем в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко, который выступает в московском «Динамо» на правах годичной аренды, в следующем сезоне будет зарабатывать в два раза больше, после того, как вступит в силу соглашение с бело-голубыми, сообщают «Известия». До лета 27-летний футболист будет находиться в составе «Динамо» на правах аренды, а потом подпишет с клубом полноценный контракт.
По информации источника, по новому договору «Динамо» будет выплачивать Панченко зарплату в размере около 7 млн рублей в месяц (около € 1,1 млн в год). В ЦСКА форвард зарабатывал порядка 3,5 млн рублей в месяц. Эта же сумма поступает на его счёт и сейчас. Однако в каких пропорциях клубы делят расходы на его зарплату во время аренды, не известно.
«Руководство «Динамо», пришедшее в клуб осенью и столкнувшееся с серьёзными финансовыми проблемами, оказалось в противоречивой ситуации. С одной стороны, Панченко — лидер команды, умудрившийся своей игрой заслужить приглашение в сборную из ФНЛ, и его надо сохранить для выступлений в РФПЛ. С другой стороны, эти успехи увеличили и спрос на него, что повышало финансовую нагрузку. «Динамо» пришлось долго торговаться, но в итоге, несмотря на увеличение суммы контракта, траты всё-таки будут в разумных пределах», — сообщил источник.
В нынешнем сезоне Панченко забил 18 голов в 25 матчах первенства Футбольной национальной лиги и возглавляет гонку бомбардиров.