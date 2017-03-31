Артуро Видаль: «Реал»? Для «Баварии» неважно, против кого она играет

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль отметил, что он и его партнёры по команде не боятся мадридского «Реала». С испанским грандом подопечные Карло Анчелотти встретятся в четвертьфинальном раунде Лиги чемпионов.
«Реал» наряду с «Барселоной» и «Баварией» входит в число лучших команд мира. И в этом нет никаких сомнений. Но для «Баварии» неважно, против кого она играет. Главное — играть хорошо и выиграть турнир», — приводит слова Видаля AS.
Первая игра между «Баварией» и «Королевским клубом» состоится 12 апреля на поле мюнхенцев, ответная – 18 апреля.