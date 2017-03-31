Идову: как отказать «Зениту»? Ну как?

Защитник «Амкара» Брайн Идову рассказал, были ли у него предложения от европейских клубов, а также ответил на вопрос о том, согласился ли бы он вернуться в «Зенит», в академии которого воспитывался.
«Футбол в Европе – это, конечно, дело интересное. Англия, Испания, Италия, Франция – страны, где я бы хотел попробовать силы. Это как детская мечта, понимаете?
Были ли предложения из Европы? И не только из Европы. Пару лет назад мной интересовался клуб из MLS. Был у меня вариант и с клубом из Франции. Меня приглашали на просмотр, но в этот момент был сбор у «Амкара», и я посчитал нужным быть с командой. Да и это просто нечестно — уезжать на просмотр в другой клуб, когда твой готовится к чемпионату.
Вернусь ли в «Зенит», если клуб позовёт обратно? Да. Почему нет? Родной город, родная команда, всю жизнь я провёл в Питере, там живут родители, друзья. В детстве на матчах «Зенита» мячи подавал! Ну и, в конце концов, как отказать «Зениту»? Ну как?» — сказал Идову в интервью «Советскому спорту».