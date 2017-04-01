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175 лет назад 2016
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Агент Шаблий: мои украинские клиенты уезжают в Россию не за деньгами

1 апреля 2017, суббота. 00:45. Футбол
Агент Вадим Шаблий рассказал, почему его украинские клиенты переезжают в Россию. В «Анжи» выступает Филипп Будковский, а в «Крыльях Советов» — Артём Громов.

«Я бы не хотел развивать тему о своём сотрудничестве с российскими клубами. Но ситуация в том, что ребятам нужно развиваться. А если футболист не может развиваться в чемпионате Украины, ему же нужно куда-то переходить. В „Крыльях Советов“ Громов получает игровое время, именно за этим он туда шёл.

Все кричат, что украинские футболисты едут в Россию зарабатывать, но это не так. Поверьте мне, не может быть в самарских „Крыльях Советов“ заработная плата больше, чем в киевском „Динамо“. Футболисты едут в Россию за игровой практикой. К сожалению для Украины, там чемпионат посильнее. Там есть много хороших команд, ажиотаж, зрители на трибунах.

Александр Гладкий действительно отказался от перехода в чемпионат России, были варианты, но он сделал другой выбор. И сейчас мы видим, что этот выбор правильный. Останется ли Саша в „Карпатах“? Выкуп игрока львовским клубом точно невозможен, да и сам игрок заинтересован в том, чтобы вернуться в киевское „Динамо“ и бороться за место в основном составе», — приводит слова Шаблия «Комсомольская правда — Украина».
Источник: Комсомольская правда - Украина Сообщить об ошибке
Теги
Анжи ФК Крылья Советов Филипп Будковский
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