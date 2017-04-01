Азар и Куртуа выйдут в стартовом составе «Челси» в матче с «Кристал Пэлас»

Стал известен стартовый состав «Челси» на матч 30-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас».
Полузащитник Эден Азар и голкипер Тибо Куртуа появятся на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» с первых минут.
Азар из-за повреждения икроножной мышцы пропустил встречу прошлого тура АПЛ со «Сток Сити» (2:1), а также матчи сборной Бельгии. Куртуа сыграл в матче отборочного цикла ЧМ-2018 с командой Греции (1:1), но пропустил товарищескую игру с Россией (3:3) из-за травмы бедра.
«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луис, Кэхилл, Педро, Канте, Матич, Алонсо, Фабрегас, Диего Коста, Азар.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Кристал Пэлас». Начало — в 17:00 мск.
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