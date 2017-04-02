Каррагер: в мерсисайдском дерби Ловрен просто издевался над Лукаку

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер, ныне работающий футбольным экспертом на английском телевидении, раскритиковал форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку за слабую игру в матче АПЛ с «Ливерпулем» (1:3).
«К Лукаку сейчас есть только один вопрос — его игра в больших матчах. Он чистый бомбардир, но это не так плохо — человек хочет и умеет забивать, это нормально. Ему нужно доминировать над целой защитной линией, как это делал Дидье Дрогба. Нельзя забивать в каждом матче, но если не забиваешь — будь полезен в подыгрыше, напрягай оборону, прессингуй.
Деян Ловрен издевался над ним, он только вернулся после травмы и играл против лучшего бомбардира в АПЛ — и издевался над ним. Лукаку много забивает, но в больших матчах его не видно», — цитирует Каррагера Sky Sports.