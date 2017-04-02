Начо: я очень горжусь ценностями, которым «Реал» научил меня

Защитник «Реала» Хосе Игнасио Начо ответил на недавние скандальные высказывания защитника «Барселоны» Херарда Пике в адрес мадридского клуба. Пике на днях сказал, что никогда не стал бы работать в «Реале», поскольку не разделяет ценностей этого клуба. Кроме того, Пике обвинил «Реал» в нечестных методах ведения борьбы.
«Я очень горжусь ценностями, которым „Реал“ научил меня, и я уверен, что если поговорить с молодыми игроками, они скажут то же самое. Каждый человек имеет своё мнение, некоторые предпочитают высказывать его, а другие — нет», — приводит слова игрока «Реала» Marca.