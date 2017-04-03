Лам: никогда не делал того, что не подходило мне

Защитник мюнхенской «Баварии» Филипп Лам отметил, что относительно своей профессиональной карьеры ни о чём не жалеет. Футболист уже объявил, что по окончании нынешнего сезона повесит бутсы на гвоздь.
«Всё, что мне подходило, я делал. И никогда не делал того, что не подходило мне», — приводит слова Лама интернет-издание Sport1.
Руководство и тренерский штаб «Баварии» очень хотели, чтобы Лам продолжил выступление за немецкий гранд, поскольку его действующий контракт в силе до лета 2018 года. Но после заявления игрока ему в немецком гранде предложили пост спортивного директора, поскольку эта должность в «Баварии» вакантна. Однако Лам предложение отклонил.