Спортивный директор «Барселоны»: мы должны защищать Неймара

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес отметил, что есть игроки, которые должны быть всячески защищаемы, принимая во внимание уровень их мастерства. Одним из таких футболистов Фернандес считает нападающего каталонской команды и сборной Бразилии Неймара.
«Неймар – замечательный игрок для «Барселоны» и чемпионата Испании. Мы должны защищать Неймара, поскольку люди приходят на стадион, чтобы видеть таких футболистов. Он делает то, что многим не по силам. И если к тому же он забивает голы, то это значит, что мы имеем дело с чем-то экстраординарным», — цитирует Фернандеса Mundo Deportivo.