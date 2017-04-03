Ловрен: если бы у «Ливерпуля» не было травм, мы могли бы идти рядом с «Челси»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен выразил мнение, что в этом сезоне травмы помешали красным показать свой максимальный потенциал.
«Если бы у нас не было травм, мы могли бы идти где-то рядом с „Челси“. Не думаю, что у „Челси“ за весь сезон был хотя бы один травмированный игрок. Иногда кому-то везёт.
Сейчас мы занимаем место в четвёрке и хотим остаться на нём до конца сезона. В оставшихся матчах нужно завоевать как можно больше очков. Если мы хотим попасть в Лигу чемпионов, то должны играть как команда уровня Лиги чемпионов», — цитирует Ловрена официальный сайт «Ливерпуля».
После 30 сыгранных матчей «Ливерпуль» (59 очков) идёт на третьем месте в таблице АПЛ. «Челси» (69), проведший на одну игру меньше, занимает первое место.