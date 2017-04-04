«Спартак» планирует в следующем сезоне открыть филиал клубной академии в Китае

«Спартак» в следующем сезоне планирует открыть клубный офис и филиал своей академии в Китае. Об этом рассказал вице-президент красно-белых Наиль Измайлов.
«В следующем сезоне клуб планирует открыть офис и филиал академии в Китае. В данный момент мы ведём переговоры с представителями Китая. В этом году ожидается приезд китайской детской команды к нам в академию.
Также в ближайшем будущем клуб планирует обновить официальный сайт, который будет доступен болельщикам на английском, испанском и китайском языках», — цитирует Измайлова ТАСС.
«Спартак» после 21 тура лидирует в турнирной таблице РФПЛ.