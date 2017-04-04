Лам подаст в суд на мюнхенский фитнес-центр за первоапрельскую шутку

Капитан «Баварии» Филипп Лам намерен подать в суд из-за первоапрельской шутки, содержащей в себе обман, информирует AFP.
Мюнхенский фитнес-центр ранее извинился перед Ламом за появившуюся 1 апреля ложную информацию, согласно которой Лам вложил в них деньги. Новость содержала фальшивую цитату, приписываемую победителю чемпионата мира.
По заявлениям руководства компании, один из сотрудников решил отправить внутренний информационный бюллетень в немецкие СМИ без их ведома, хотя изначально он предназначался только для членов фирмы. Несмотря на это, Лам планирует подать на компанию в суд.