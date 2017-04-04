Манчини: если бы «Интер» делал некоторые вещи по-другому, то боролся бы за титул

Бывший главный тренер «Интера» Роберто Манчини поделился мнением о работе Стефано Пиоли на посту наставника миланского клуба. Пиоли пришёл в команду в ноябре прошлого года после отставки Франка де Бура, который перед началом сезона сменил Манчини.
«Пиоли проделал отличную работу после своего назначения, особенно учитывая непростые первые месяцы. Понятию не имею, собирается ли клуб удержать его, но думаю, что если бы „Интер“ делал некоторые вещи по-другому, то боролся бы за скудетто. Всё ещё считаю, что клуб достоин третьего места, хотя „Наполи“ и „Рома“ лучше укомплектованы», — цитирует Манчини Football Italia.
После 30 туров «Интер» идёт на шестом месте в турнирной таблице Серии А.