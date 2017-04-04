«Хоффенхайм» нанёс «Баварии» первое поражение в Бундеслиге с ноября

«Хоффенхайм» победил «Баварию» в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила в Зинсхайме на стадионе «Райн-Некар-Арена» и завершилась со счётом 1:0.
В середине первого тайма Стивен Цубер с фланга вырезал подачу в штрафную, а Матс Хуммельс неудачно скинул мяч на радиус штрафной. Андрей Крамарич оказался первым на подборе и нанёс роскошный удар в дальнюю девятку.
Это второе поражение «Баварии» в турнире. 19 ноября мюнхенцы на выезде уступили «Боруссии» Д (0:1).
«Бавария» (65 очков) опережает идущий вторым «РБ Лейпциг» на 13 баллов, сыграв на матч больше. «Хоффенхайм» (51) — третий.