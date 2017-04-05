Дубль Игуаина помог «Ювентусу» выбить «Наполи» из полуфинала Кубка Италии

В ответном матче полуфинала Кубка Италии «Наполи» принимал «Ювентус». Встреча проходила на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Марек Гамшик, Дрис Мертенс и Лоренцо Инсинье. За «Ювентус» отличился экс-форвард неаполитанской команды Гонсало Игуаин, который оформил дубль.
Первый матч завершился со счётом 3:1 в пользу туринцев. Таким образом, по сумме двух встреч «Наполи» своё участие в Кубке Италии завершил, а «Ювентус» вышел в финал турнира, где сыграет с «Лацио».