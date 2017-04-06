«Урал» победил «Рубин» и сыграет с «Локомотивом» в финале Кубка России

Хозяева поля вышли вперёд на 13-й минуте благодаря точному удару Владимира Ильина. На 31-й минуте счёт сравнял Жонатас. Незадолго до перерыва гости могли выйти вперёд, но Жонатас не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. Победу екатеринбургской команде принёс Александр Новиков, отличившийся на 59-й минуте.
«Урал» впервые в своей истории вышел в финал Кубка России, в котором сыграет с «Локомотивом». Финал Кубка России состоится на стадионе «Фишт» в Сочи 2 мая.
Посмотреть голы можно в официальном «твиттере» РФПЛ.