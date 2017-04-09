Натхо: ЦСКА обязан побеждать «Краснодар», выбора нет

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился ожиданиями от матча 22-го тура российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».
«Мы обязаны побеждать, выбора нет. «Краснодар» – одна из лучших команд в России. Против них сложно играть, но мы должны их превзойти, хорошо сделать свою работу и постараться выиграть», — заявил Натхо, слова которого приводит пресс-служба действующих чемпионов России.
Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится в воскресенье, 9 апреля, в Краснодаре. Начало — в 16:30 мск.
В таблице РФПЛ ЦСКА располагается на третьей строчке, отставая на шесть очков от лидирующего «Спартака».