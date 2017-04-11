Лам: Анчелотти можно доверять — он знает, как завоёвывать трофеи

Защитник «Баварии» Филипп Лам поделился мнением о главном тренере команды Карло Анчелотти. Именитый итальянский специалист возглавил мюнхенский гранд в 2016 году.
«Все знают о его послужном списке — это добавляет уверенности команде. Ты можешь доверять тренеру, поскольку он знает, как завоёвывать трофеи. Анчелотти всегда сохраняет спокойствие. Редко когда можно увидеть его эмоции. Он много анализирует, иногда и во время матча, но всегда остаётся спокойным. Это даёт команде веру в собственные силы», — цитирует Лама пресс-служба УЕФА.