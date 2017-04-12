Артуро Видаль хочет, чтобы Роналду, Бэйл и Бензема сыграли против «Баварии»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль хочет, чтобы в предстоящем матче четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» на поле были все звёзды испанского гранда. Чилийский футболист, в частности, упомянул нападающих Криштиану Роналду и Карима Бензема, а также полузащитника Гарета Бэйла.
«Я не часто смотрю игры с участием «Реала». Меня в большей степени заботит наш очередной соперник. Дай бог, чтобы на поле вышли все. Ведь тогда зрители станут свидетелями футбольного спектакля. Мы будем играть с полной отдачей. Я сам готов умереть на поле ради победы», — цитирует Видаля Marca.
Первая игра между «Баварией» и «Реалом» состоится сегодня, 12 апреля, на поле немецкого гранда, ответная – 18 апреля.