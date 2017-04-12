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Будогосский: важно прекратить разнузданную и необоснованную критику судей

12 апреля 2017, среда. 09:00. Футбол
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский поделился мнением об уровне судейства в российском футболе.

«Я привык к тому, что меня постоянно критикуют. Но хочу сказать, что мы сегодня имеем в обойме замечательную команду специалистов и профессионалов, которая может решать очень большие задачи. Почему мы должны в своём государстве и хозяйстве растаптывать людей, которые являются профессионалами? Мы, наоборот, должны говорить, что у нас есть замечательные судьи. Я далёк от эйфории, что всё хорошо, но у нас есть определённая хорошая динамика. В любом случае не надо останавливаться на достигнутом, это ещё не идеал.

Очень важно прекратить разнузданную и необоснованную критику судей. Они люди, стараются хорошо работать. Уверяю вас, судья, когда допускает ошибку, прекрасно понимает это и переживает. Надо всем успокоиться и дать спокойно работать судьям, потому что это команда, от которой сегодня во многом зависит объективность расположения наших футбольных клубов в итоговой таблице», — сказал Будогосский в программе «Свисток».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Андрей Будогосский Футбольное судейство
Новости. Футбол
12 апреля 2017, среда
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