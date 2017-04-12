«Динамо М» и «Химки»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30

Сегодня, 12 апреля, в Химках на стадионе «Арена Химки» состоится матч 31-го тура ФНЛ между «Динамо М» и «Химками». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо М» — «Химки».
Встречу 12.04.2017 рассудит бригада арбитров во главе с Александром Борисовым из Самары.
Ранее друг с другом команды встречались восемь раз. Пять раз победу праздновали футболисты «Динамо М», два матча завершились вничью, и один раз сильнее оказывались игроки «Химок». Последняя встреча между ними состоялась в октябре 2016 года и завершилась ничьей.