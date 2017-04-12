«Бавария» — «Реал»: стартовые составы команд, Левандовски не сыграет

Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Реала» на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов.
Как и ожидалось, «Бавария» не сможет рассчитывать на нападающего Роберта Левандовского, который не оправился от травмы плеча.
«Бавария»: Нойер, Лам, Мартинес, Боатенг, Алаба, Алонсо, Видаль, Роббен, Тьяго, Рибери, Мюллер.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Начо, Марсело, Касемиро, Кроос, Модрич, Бэйл, Бензема, Роналду.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Реал». Начало — в 21:45 мск.