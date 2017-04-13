Лам: удаление Хави Мартинеса сильно подкосило «Баварию»

Капитан «Баварии» Филипп Лам поделился впечатлениями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2). Мюнхенская команда провела большую часть второго тайма вдесятером из-за удаления Хави Мартинеса.
«В первом тайме мы всё держали под контролем, но недостаточно последовательно использовали свободные зоны. Перелом в матче случился, когда мы пропустили. Удаление Мартинеса нас сильно подкосило», — цитирует Лама официальный сайт «Баварии».
Ответный матч между «Реалом» и «Баварией» состоится 18 апреля в Мадриде.