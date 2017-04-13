Каррагер составил сборную своих лучших партнёров по «Ливерпулю» и сборной Англии

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер, который ныне работает экспертом на телеканале Sky Sports, составил символическую сборную игроков, с которыми выступал за мерсисайдский клуб и сборную Англии. На счету Каррагера более 700 матчей в форме «Ливерпуля» и 38 игр в национальной команде.
Символическая сборная лучших партнёров Каррагера по команде и сборной: Пепе Рейна, Маркус Баббель, Сами Хююпя, Джон Терри, Эшли Коул, Хаби Алонсо, Стивен Джеррард, Джон Барнс, Дэвид Бекхэм, Луис Суарес, Майкл Оуэн.