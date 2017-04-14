Хуммельс: мне будет очень сложно выйти на поле в матче с «Реалом»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти наверняка не сможет рассчитывать на защитника команды Матса Хуммельса в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Об этом сообщил сам футболист сборной Германии.
«Мне будет очень сложно выйти на поле в матче с «Реалом», — приводит слова Хуммельса Bild.
9 апреля 28-летнему Хуммельсу пришлось досрочно покинуть тренировку «Баварии» вследствие растяжения сустава в голеностопе.
В первом матче с «Реалом» команда Анчелотти уступила на своём поле со счётом 1:2. Ответная игра состоится 18 апреля.