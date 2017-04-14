«Атлетико» нацелился на защитника «Наполи» Гулама

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне проявляет интерес к защитнику «Наполи» Фаузи Гуламу, передаёт Tuttosport.
Согласно информации источника, футболист не собирается продлевать контракт с итальянским клубом, заканчивающийся летом 2018 года. Испанский клуб заинтересовался этим игроком после того, как стало известно об устном соглашении между защитником «Алавеса» Тео Эрнандесом и «Реалом». Трансферный лист Эрнандеса принадлежит «Атлетико», а цвета «Алавеса» он защищает на правах аренды. «Реал» готов заплатить за этого игрока отступные в размере € 24 млн.
Ранее сообщалось, что Гуламом интересуются также «Реал» и «Бавария».