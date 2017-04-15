Шалимов: «Краснодар» должен такие матчи выигрывать увереннее

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал гостевую победу над «Рубином» (1:0) в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги.
«Победили за счёт того, что мы забили, а они нет. Старались играть в свою игру, в контроль мяча, пытались создавать моменты, по возможности быстро выходить в контратаки и не пропускать быстрые атаки соперника. Не всё получилось в плане обороны, у „Рубина“ было много моментов. Пусть у нас сегодня был день получше, а у „Рубина“ — похуже, мы должны такие игры выигрывать увереннее. Было ли сегодня у соперника что-то такое, к чему мы не были готовы? Нет», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».