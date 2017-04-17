Трабукки: Каррере хорошо в «Спартаке», он захочет остаться

Футбольный агент Марко Трабукки считает, что наставник «Спартака» Массимо Каррера останется в клубе и по окончании нынешнего сезона. В 23-м туре РФПЛ красно-белые обыграли «Зенит» (2:1) и увеличили свой отрыв в чемпионской гонке от петербуржцев до 11 очков, от ЦСКА — до 10.
«Спартак» чемпион? Я думаю, да. «Зенит» точно не отыграется, а ЦСКА будет тяжело. Каррера? Да, я читал, что он может уйти в Италию. Но я думаю, что ему хорошо здесь и он захочет остаться. Переговоры о продлении контракта не ведутся. Пройдут после окончания чемпионата, после решения задачи — чемпионства», — приводит слова агента «Спорт-экспресс».
Ранее сам Каррера заявил, что не думает о возвращении в Италию.