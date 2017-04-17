Радимов: цели перед «Зенитом-2» — не вылететь и остаться в ФНЛ

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов назвал заслуженной победу «СКА-Хабаровск», который сегодня, 17 апреля, в 32-м туре ФНЛ на своём поле обыграл петербургскую команду. Победный гол на 89-й минуте с пенальти забил нападающий Руслан Корян. «Зенит-2» на данный момент занимает в таблице ФНЛ 14-е место в турнирной таблице.
«Раз Хабаровск выиграл, значит они заслужили. Мы проиграли, и это факт, который нужно констатировать. Цели перед командой — прежде всего не вылететь и остаться в ФНЛ.
Мы придерживались изначального плана на матч. Я думаю, что мы и в равных составах достаточно хорошо смотрелись и контролировали игру. После удаления было понятно, что Хабаровск отойдёт всей командой в оборону и будет играть на контратаках. Хозяева хорошо оборонялись, но у нас были моменты, которые мы, к сожалению, не реализовали.
Наверное, нам не хватило агрессии впереди, а в конце матча нас в очередной раз подвела безалаберность. Не удаётся переломить психологию некоторых наших футболистов, которым, чтобы играть в основной команде «Зенита», надо ещё работать и работать», — цитирует Радимова официальный сайт ФНЛ.