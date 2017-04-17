Лам: будет приятно снова сыграть на «Сантьяго Бернабеу», я многое пережил здесь

Капитан «Баварии» Филипп Лам поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом». В первой встрече мюнхенская команда на своём поле уступила со счётом 1:2.
«Будет приятно снова выйти на поле „Сантьяго Бернабеу“. На этом стадионе всегда великолепная атмосфера. Я многое пережил здесь.
В первом матче в Мадриде два года назад мы контролировали игру, но в итоге позволили поймать себя на контратаке. В этот раз мы должны будем избежать подобное. У нас сильная команда, и мы знаем, что сможем забить на выезде», — цитирует Лама сайт «Баварии».
Ответный матч между «Реалом» и «Баварией» состоится 18 апреля в Мадриде.