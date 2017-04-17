Годин: Варди бьётся за каждый мяч, опекать его непросто

Защитник «Атлетико» Диего Годин поделился впечатлениями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Лестер Сити» (18 апреля) и высоко оценил игру форварда «лис» Джейми Варди. Дома «матрасники» победили со счётом 1:0.
«Мы ждём сложного матча, ведь „Лестер“ играет дома. Соперник дал нам серьёзный бой в Мадриде, и сейчас обе команды готовятся примерно к тому же. Все хотят в полуфинал. Нужно сохранять хладнокровие, но играть страстно. И мы, и „Лестер“ сосредоточены на своей задаче. Судьбу встречи решат мелочи.
Что касается Джейми Варди, он бьётся за каждый мяч и обладает не только физической мощью, но и прекрасной техникой. Опекать его непросто. Варди нельзя предоставлять свободное пространство, и в Мадриде у нас получилось это сделать», — цитирует Година сайт УЕФА.