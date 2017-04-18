Испанцы рассудят «МЮ» и «Андерлехт», сербы — «Бешикташ» и «Лион»

Названы арбитры, которые будут работать на ответных четвертьфинальных матчах Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Андерлехт», «Бешикташ» — «Лион», «Генк» — «Сельта» и «Шальке-04» — «Аякс».
Встречу в Манчестере доверено обслуживать испанской бригаде арбитров во главе с Альберто Ундиано Мальенко. Ассистенты рефери – Рауль Кабанеро, Диего Барберо Севилья. Дополнительные арбитры – Карлос Гомес, Хосе Санчес. Четвёртый арбитр – Роберто Алонсо. В первом матче в Бельгии была зафиксирована ничья (1:1).
Матч между «Бешикташем» и «Лионом» обслужат сербы во главе с Милорадом Мажичем. Ассистенты рефери – Милован Ристич, Далибор Джурджевич. Дополнительные ассистенты рефери – Данило Груич, Ненад Джокич. Четвёртый арбитр – Неманья Петрович. В первом матче «Лион» выиграл 2:1.
Матч «Шальке-04» — «Аякс» обслужат румынские арбитры во главе с Овидиу Хацеганом. Ассистенты рефери — Октавиан Шовре, Себастьян Георге. Дополнительные ассистенты рефери — Раду Петреску, Себастьян Колцеску. Четвёртый арбитр — Раду Гингуляк. В Амстердаме «Шальке» уступил 0:2.
Встречу «Генк» — «Сельта» обслужат шотландцы во главе с Уильямом Колламом. Ассистенты рефери — Дэвид Макгичи, Фрэнсис Коннор. Дополнительные ассистенты рефери — Бобби Мэдден, Джон Битон. Четвертый рефери — Алан Малвэнни. В первой встрече «Генк» уступил в Испании 2:3.
Все ответные матчи 1/4 финала ЛЕ состоятся 20 апреля. Начало – в 22:05 мск.