«ПСЖ» вырвал победу в матче с «Метцем» на 93-й минуте и догнал «Монако»

«ПСЖ» вырвал победу над «Метцем» в перенесенном матче 31-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Метце на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
На 33-й минуте Эдинсон Кавани открыл счет. Три минуты спустя Блез Матюиди удвоил преимущество парижан. На 78-й минуте Ян Жуффр отыграл один мяч, а на исходе основного времени Шейк Диабате сравнял счет. На 93-й минуте Матюиди оформил дубль.
«ПСЖ» (77 очков) делит с «Монако» первое место, сыграв на матч больше. «Метц» (36) — 15-й.