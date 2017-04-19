Роналду стал первым футболистом, который забил 100 голов в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду забил три гола в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».
Таким образом, после второго гола в этой встрече португальский футболист записал на свой счёт юбилейный 100-й гол в Лиге чемпионов и стал первым футболистом, который добился такого показателя. Всего у Криштиану 101 мяч. Ближайший преследователь Роналду — лидер «Барселоны» Лионель Месси, у которого 94 гола.
На прошлой неделе Роналду, оформивший дубль в первом матче с «Баварией» (2:1), стал первым футболистом, который забил 100 голов в еврокубках.